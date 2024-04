Brötzinger Frühlingsfest lockt ab Donnerstag in Pforzheim

Die Vorbereitungen für das Brötzinger Frühlingsfest laufen. Bereits seit vergangenem Freitag wird in dem Pforzheimer Stadtteil aufgebaut.

Los geht der kleine Rummel an diesem Donnerstag, 11. April, um 12 Uhr. Um 18 Uhr findet der Fassanstich mit Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) statt.

„Ich hoffe, er schafft`s mal“, scherzt Jörg Augenstein. Der Stadtrat und Parteifreund von Boch ist der Initiator des Fests, das zum zehnten Mal stattfindet.

Augenstein hat schon Übung im Organisieren, doch werde es von Jahr zu Jahr schwieriger, sagt er. Ein „ganz großes Ärgernis“ sind für Augenstein die neuen Gema-Gebühren, weil nun die Gesamtfläche der Veranstaltung zur Berechnung der Musikkosten herangezogen wird.

Hohe Gema-Gebühren sind eine Herausforderung für den Festorganisator

Für das Frühlingsfest, das in der Fußgängerzone, auf dem Postparkplatz und Museumsareal stattfindet, bedeutet das knapp 1.000 Euro pro Tag. Das Fest dauert fünf Tage.

Auch wenn es viele Sponsoren gibt, ist das viel Geld, sagt der Organisator. Deshalb wird es nur an drei Tagen – am Freitag, Samstag und Sonntag – dieses Jahr ein Musikprogramm geben.

Doch Augenstein beruhigt, still wird es nicht, da ja die Aussteller, mit eigenen Gema-Verträgen, ihre eigene Musik laufen lassen.

Auch die Logistik des Fests wird immer komplizierter, da die Wohnwagen der Aussteller immer größer werden. „Früher waren das acht Meter Länge, heute sind es oft 14 Meter und mehr“, sagt Augenstein. Deshalb muss genau rangiert werden, damit alle Platz haben.

Bei allen Schwierigkeiten, Augenstein betont: „Ganz Brötzingen freut sich auf das Frühlingsfest.“ Denn es ist ein Fest für alle: Erwachsene, Jugend und vor allem Familien, weswegen auch auf dem Fest ein absolutes Marihuana-Verbot gilt.

Für Kinder gibt es vier Fahrgeschäfte und andere Vergnügungen wie das „Entenangeln“. Für Jugendliche stehen die Fahrgeschäfte „Hip-Hop-Wischer“ und „Breakdance“ parat. Dazu gibt es die Spielautomaten „Greifer“ und „Pusher“.

Hungrig muss ebenfalls keiner das Frühlingsfest verlassen: Das Angebot reicht von Langos über Schwenkbraten zu Burger. Dazu gibt es Zuckerwaren.

Der Pforzheimer Initiator ist besonders stolz auf das Musikprogramm

Besonders stolz ist Augenstein auf das Musikangebot. Am Freitag ab 18 Uhr spielen „Blue Cats“ und am Samstag ab 19 Uhr „6th Element“. Am Sonntag gibt der Musikverein Dillweißenstein um 13 Uhr ein Platzkonzert.

Anschließend gibt es Musik für Schlagerfans: Angela Miccoli macht um 14.30 Uhr den Auftakt, es folgen Steffen Sturm und Laura Angela.

Während der Musikpause gibt es um 16.45 Uhr ein Interview mit dem jungen Tennistalent David Fix. Ab 17 Uhr greift dann Jörg Augenstein zum Mikrofon. Denn der Tausendsassa aus Brötzingen ist seit 2021 im Schlagergeschäft. In den nächsten zwei Wochen erscheint ein Fußballsong von ihm, auch ein zweiter Schlager für den Sommer ist in Arbeit.

Bis 22 Uhr singen dann noch Damiano Maiolini und der gerade 16-jährige Miguel Gasper. Am Sonntag öffnen zudem die Geschäfte in Brötzingen. Zum Abschluss des Frühlingsfests steigt am Montag der große Familientag mit vergünstigten Preisen. Um 20 Uhr ist dann Schluss.