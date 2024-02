Beste Stimmung beim Fastnachtsumzug in Bischweier

Die alemannische Fastnacht zeichnet sich durch ihre kunstvoll geschnitzten Masken oder Larven und das für jede Zunft charakteristische Kostüm aus, das Häs.

Fans dieser ursprünglichen Fastnachtsform pilgerten am Rosenmontag nach Bischweier, wo die Kirschdestorre mit den Kaputtnix und den Schluchtenteufeln zum Rosenmontagsumzug luden.

Wie fast in jedem Jahr zeigt sich sogar ein wenig die Sonne in Bischweier

67 Gruppen bildeten diesen Montag den Gaudiwurm. Dass es im Kirschendorf nicht regnete, ist sozusagen Normalität. Und wie fast in jedem Jahr zeigte sich sogar ein wenig die Sonne. Beste Voraussetzungen für eine bunte Narrenparade also.

Angeführt von der Kirschdestorre und der Musikkapelle Bischweier zogen Hexen, Teufel, Trolle und weitere zum Teil auf Sagen und Legenden zurückzuführende Gestalten vom Sportplatz über die Murg- und Bahnhofstraße Richtung Rathaus, wo sich der Zug auflöste.

Närrisches Publikum begrüßt viele Stammgäste

Neue Gruppen waren in Bischweier heuer nicht am Start, das närrische Publikum am Wegesrand begrüßte viele Stammgäste.

Die trugen zum Teil Larven, die wirklich Furcht einflößend aussehen, wie die Diabolos aus Rastatt oder die Gernsbacher Sagenweg-Dämonen. Diese sorgten mit ihren Rauchstangen für gespenstische Atmosphäre.

Andere Hästräger präsentierten sehr freundlich dreinblickende Masken. Die Ötigheimer Mühlenjockel oder die Oberweierer Keschte-Igel sind Beispiele.

Nach Bischweier hatte sich auch wieder der eine oder andere Motivwagen gewagt. So verkündete der Skiclub „Bischweier goes Olympia“ (am Sonntag in Rastatt waren sie bereits ein Publikumsliebling), und die Wintersportler zeigten sogar Kunstturnen mit dem Band.

In die Jahre gekommene Hippies des Club 68 feierten mit einem ausgedienten, passend gezierten Wohnwagen ihr 40-jähriges Bestehen.

Kaputtnix-Löwen locken mit Rutschbahn auf ihren Truck

Alles überragend war der riesige Wagen der Kaputtnix-Löwen, die wieder eine Rutschbahn auf ihren Truck gebaut hatten; große und kleine Narren ließen sich diese Gaudi nicht nehmen.

Traditionelle Fastnachtsmusik ist selten geworden auf den Umzügen der Region. Schnelle Tanzrhythmen sind angesagt. So brachte die eine oder andere Fußgruppe das Publikum zum Hopsen. Das sorgte für beste Stimmung an der Umzugsstrecke.