Felix Maksimovic ist treuer Torjäger des VfR Bischweier

Torjäger Felix Maksimovic geht beim VfR Bischweier voran. Mit dem Spitzenreiter strebt er in der Kreisliga A Nord den Aufstieg an.

Beinahe wäre Felix Maksimovic dem Fußball verloren gegangen. Nach der Jugend beim FV Muggensturm und in Kuppenheim, sowie in der Reserve des SV 08, „habe ich vier Jahre nicht mehr gekickt“, sagt der inzwischen 30 Jahre alte Torjäger des A Nord-Spitzenreiters VfR Bischweier.

Wechsel zu einem anderen Verein nie ein Thema

Eine Verletzung kam dazu, andere Interessen und Entwicklungen waren wichtiger. „Erst 2016 hatte ich wieder Spaß am Ball und habe nochmal angefangen – zunächst erneut beim FVM, ab 2017 dann aber im Winkelberg-Stadion.“

Seither ist der inzwischen studierte Wirtschaftsingenieur fußballerisch in Bischweier heimisch. „Ich habe da viele und tolle Menschen kennengelernt und Freunde fürs Leben gefunden.“ Auch deshalb sei ein Vereinswechsel nie mehr ein Thema gewesen.

Dabei sind Torgaranten ja überall gesucht. In der vergangenen Saison erzielte Maksimovic, der seit Kurzem Vater eines kleinen Sohnes ist, 17 Treffer, im Jahr zuvor waren es 14. Aktuell, nach 18 von 30 Spieltagen, stehen schon wieder 14 in seiner Statistik.

Am vergangenen Sonntag, beim 5:0-Heimsieg gegen den FV Würmersheim II, steuerte Maksimovic einen Dreierpack bei. „Meine Mitspieler legen mir natürlich auch viel vor“, teilt der Mittelstürmer des VfR seine Erfolge. Zum Beispiel mit Marcel Kristofic, der am Sonntag sein 100. Tor für Bischweier markierte. Diesbezüglich der Nächste müsste Maksimovic sein – nach vor dieser Saison 77.

Seine fußballerischen Voraussetzungen dafür sind gut. Stärker mit rechts, aber auch mit links und dem Kopf kann die Nummer 11 einnetzen. Die Standards muss er jedoch anderen Jungs überlassen. Seine Kernkompetenz kommt in der Angriffsmitte zur vollen Entfaltung. „Er hat einfach einen guten Riecher und steht goldrichtig“, sagt sein Trainer Patrick Ebner. „Oft macht er aus eigentlichen unwahrscheinlichen Chancen doch noch ein Tor.“ Und Maksimovic selbst ergänzt: „Eher klare Möglichkeiten kriege ich manchmal nicht rein – dafür mache ich dann die komplizierten.“

Egal wie: „So 25 Tore sollen es in dieser Saison schon noch werden“ und der Eintritt in den 100er-Club des VfR. Wenn nicht: Hauptsache seine Mannschaft, Bischweier ist momentan mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer, geht in die Bezirksliga hoch. „Denn ich musste in meiner bisherigen Laufbahn zweimal runter – mit Muggensturm und Kuppenheim II. Aber aufgestiegen bin ich noch nie.“