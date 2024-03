Neue Spannung in der Torjägerliste nach Bentalebs Abschied

Bühl. Von einigen Nachholspielen abgesehen nehmen die Ligen aus dem Fußballbezirk Baden-Baden erst an diesem Wochenende den Spielbetrieb nach der Winterpause wieder auf. Auch die Ober-, Verbands- und Landesligisten mussten zunächst – teilweise seit Anfang März – im vergangenen Herbst ausgefallene Termine nacharbeiten, befinden sich aber auch regulär schon spätestens seit dem vergangenen Wochenende wieder im Wettkampfmodus.

Unabhängig von den bisherigen Ergebnissen haben sich für die Torjägerliste bisher und auch zukünftig einige personelle Veränderungen ergeben. Durch den Rückzug des FV Langenwinkel aus der Landesliga wurden dessen Ergebnisse und auch die gegen ihn erzielten Tore gestrichen.

Deshalb büßten Lukas Merkel und Maximilian Edelmann (SV Sinzheim) sowie Jan Burkart (SV Mörsch) jeweils einen, Darwin Sabando vom VfB Bühl sogar zwei Treffer ein. Im Aufstiegsrennen der Bezirksliga muss der FC Ottenhöfen – zumindest vorerst – verletzungsbedingt auf seinen Goalgetter Matthäus Bohnert verzichten.

SC-Torjäger Bentaleb ist in seine Heimat zurückgekehrt

Und Ali Maamar Kouadri hat sich in der Staffel Süd der Kreisliga A vom FV Gamshurst auf die Seite des Spitzenreiters TuS Hügelheim geschlagen. Schließlich ist Nassr Eddine Bentaleb vom SC Baden-Baden, der mit bisher 29 Toren und Punkten führende der Torjägerliste, in seine Heimat zurückgekehrt. „Wir gehen davon aus, dass er uns in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung steht“, sagt Thomas Volz, der Vorsitzende des Tabellenzweiten der B2.

In den Spielen des vergangenen Wochenendes fiel vor allem Nico Bohn auf. Der Kapitän des VfB Bühl sorgte gegen Oberwolfach für einen 2:0-Vorsprung der Gastgeber, die sich letztendlich jedoch mit einem 2:2 begnügen mussten. „Wir bekommen zu einfache und viele Gegentore“, bedauert der „Schon-immer-VfBler“. „Das ist unerklärlich. Denn eigentlich haben wir eine gute Abwehr.“

Der VfB stellt zwar die erfolgreichste Offensive der Liga, hat bisher aber kein einziges Mal zu Null gespielt. Deshalb fielen unter anderem die Unentschieden in Oberwolfach (1:1), gegen Ottenau (2:2) und den SC Offenburg (1:1), in Obertsrot (1:1) und am vergangenen Samstag gegen Oberwolfach so schwer ins Gewicht. Mit dem einen oder anderen Sieg wäre Bühl Zweiter. So rangieren Nico Bohn und seine Mitspieler nur auf Platz vier und die Vizemeisterschaft in der Vorsaison ist nur schwer zu verteidigen.