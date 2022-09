Fragen und Antworten

„Cleverländ“-Kampagne tourt durch Baden-Württemberg: Kniffe zum Energiesparen im Alltag

Mit 33 konkreten Vorschlägen geht die Energiesparkampagne „Cleverländ“ auf Reisen durchs Land. An 24 Standorten, darunter am 29. September in Rastatt, will die Landesregierung zum Mitmachen anregen.