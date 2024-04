Wer und was steckt hinter der Rastatter Schülerverbindung Markomannia mit ihren 214 Mitgliedern? Der Vorsitzende Alexander Juschus gibt Antworten.

Tatsächlich, ja. Ich denke, dass hier die Beständigkeit und unsere Werte ein Geheimnis sind. Junge Menschen suchen heute mehr denn je die Gemeinschaft. Und wir halten es nicht für die schlechteste Idee, diese in einer Schülerverbindung zu finden. Jugendliche lernen bei uns nicht nur das Feiern, sondern vor allem, ein gemeinschaftliches Ziel zu verfolgen, Verantwortung in einer Gemeinschaft zu übernehmen und auch, sich in Gesellschaft zu benehmen. Auch wenn das noch nicht immer klappt. Ein Erfolg dessen ist, dass wir so gut wie keine Austritte haben. 90 Prozent unserer Mitglieder bleiben der Markomannia bis an ihr Lebensende verbunden. In dieser komfortablen Lage sind die wenigsten Vereine oder Organisationen.