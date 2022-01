Sohn appelliert an Impfskeptiker

Corona-Tragödie im Haus Paulus in Rastatt: „Meine Mutter hätte nicht sterben müssen“

Neun Corona-Tote in einem Seniorenheim in Rastatt: Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal. Eines davon ist das von Gertrud Häfner. Ihr Sohn schildert die dramatischen letzten Tage der 87-Jährigen. An Impfskeptiker formuliert er einen eindringlichen Appell. Zudem gibt es Kritik am Pflegeheim.