Straßentheaterfestival

Das tête-à-tête in Rastatt: Die schönsten Bilder vom Freitag

Auch am dritten Tag war das tête-à-tête in Rastatt gut besucht und die Zuschauer hatten sichtlich Spaß an den Darbietungen, die größtenteils ohne Sprache, aber dafür mit viel Show und Gestik funktionieren. Ob Innenstadt oder Schlossgarten, die Veranstaltungen sind in der Stadt gut verteilt. Wir haben am Freitag ein paar der Darbietungen besucht.