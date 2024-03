Vom Kindergartenkind bis zum Rentner sind noch bis Samstag alle Rastatter aufgerufen, die Stadt vom Müll zu befreien. Trotz der großen Resonanz gibt es an einigen Stellen noch Luft nach oben.

Wenn der Frühling naht, soll die Stadt vom Müll befreit werden. Deshalb packen in dieser Woche alle Generationen gemeinsam an. Die Aktion „Saubere Stadt“ kann eine Rekordbeteiligung von mehr als 2.650 Helferinnen und Helfern vermelden.

„Das ist ein toller Erfolg, über den wir uns sehr freuen“, sagt die Fachbereichsleiterin der Technischen Betriebe, Brigitte Majer. Besonders freut sie sich, dass auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kindergärten und Schulen an der Aktion teilnehmen.

„Mit dem Thema Mülltrennung und Müllvermeidung kann man nicht früh genug beginnen“, ergänzen die beiden Leiterinnen der evangelischen Kindertagesstätte Friedrich Oberlin, Swetlana Martian und Sabine Knöpfel. Gemeinsam mit den Erzieherinnen integrieren sie das Thema spielerisch in den Alltag.

So wissen schon die Kleinsten, worauf es ankommt. „Wir haben gelbe, blaue und rote Mülleimer“, berichtet die fünfjährige Nina aus der Erdbeergruppe stolz. Der dreijährige Alexander fügt hinzu, dass Biomüll wie Apfelreste oder Bananenschalen in einem separaten Behälter gesammelt werden.

Die Vorschüler der Kita sind am Dienstagvormittag mit großer Begeisterung dabei, als sie rund um ihren Kindergarten Müll sammeln dürfen. Mit Warnwesten, Handschuhen, Zangen und Eimer bestens ausgestattet ziehen sie los.

Nach wenigen Schritten finden sich die ersten Papierschnipsel, ein Plakat der OB-Wahl im vergangenen Herbst und zahlreiche Zigarettenstummel. Vorsichtig wird alles aufgehoben und in die mitgebrachten Eimer geworfen. Glas wird separat gesammelt und am Ende fachmännisch entsorgt.

Technische Betriebe stellen Material zur Verfügung

Dafür ist das Team der Technischen Betriebe in dieser Woche im Dauereinsatz, wie Kundenbereichsleiter Knut Zeitsmann berichtet: „Wir stellen allen Teilnehmern das Material zur Verfügung und holen den eingesammelten Müll ab“.

In den vergangenen Jahren wurde neben Autoreifen, Matratzen und Fahrradgestellen auch allerhand weiterer Müll gefunden, den Passanten achtlos entsorgt haben. „Insgesamt erwarten wir auch in diesem Jahr zwischen sechs und acht Tonnen an Müll“, sagt Zeitsmann.

Eingesammelt wird dieser von 79 Schulklassen aus 17 unterschiedlichen Rastatter Schulen. Neben den rund 1.700 Schülerinnen und Schülern beteiligen sich bis Freitag zudem zwölf Kindertageseinrichtungen an der Aktion.

Rastatter Kita-Kinder lassen sich vom Regen nicht bremsen

Am Samstag dann sind die Vereine sowie Unternehmen und Privatpersonen zur Mitarbeit aufgefordert. Rund 300 Personen haben sich hier angemeldet – Brigitte Majer sieht hier entsprechend Nachholbedarf. „Wir würden uns wünschen, dass sich noch mehr Vereine an der Aktion beteiligen“, sagt sie.

Die Chance dazu besteht bereits im kommenden Jahr bei der schon jetzt feststehenden Neuauflage, wie Bürgermeister Raphael Knoth (CDU) im Pressegespräch berichtet.

„Der Stadt Rastatt ist es wichtig, dass alle Generationen für das Thema Müll sensibilisiert werden. Am besten klappt das, wenn aktiv darüber geredet wird und man mit anpacken kann“, sagt er und freut sich, dass zahlreiche Kindergartenkinder und Grundschüler auch bei leichtem Regen auf Müllsuche gehen.

Mickey Mouse überreicht Kino-Gutscheine in Rastatt

Der Einsatz wird dabei auch in diesem Jahr belohnt. Neben einem Vesper und Getränken freuen sich alle Kinder für ihre Teilnahme am großen kollektiven Frühjahrsputz auch über Kinogutscheine, die in der Kindertagesstätte Friedrich Oberlin von einer ganz besonderen Person übergeben werden, die alle Kinder sofort erkennen: Der Micky Mouse.

Gut funktioniert hat nach Auskunft von Knut Zeitsmann das in diesem Jahr erstmals angewendete System der digitalen Anmeldung: „Die Resonanz bei den allermeisten Beteiligten war sehr positiv“, sagt Zeitsmann und verweist auf den anhaltenden Erfolg der Aktion.

Dass man im 21. Jahr erneut eine Rekordbeteiligung verbuchen könne, spreche für sich. Noch lieber wäre allen Beteiligten da nur, dass die Aktion gar nicht notwendig wäre, da jeder seinen Müll selbst entsorgt. Dass das gar nicht so schwer ist, wissen bereits die Kindergartenkinder – und gehen als Vorbild für alle gerne voran.