Diesen blutigen Hintergrund hat das Heldendenkmal in Rastatt

Mehr als hundert Jahre nach dem Völkermord an Herero und Nama hat Deutschland jüngst Verantwortung übernommen und die deutschen Kolonialverbrechen anerkannt. An den Kämpfen waren auch Soldaten aus Rastatt beteiligt.

Lützower-Denkmal erinnert an Genozid

„Deutschland erkennt Kolonialverbrechen als Völkermord an“: So lautet aktuell eine Schlagzeile. Dabei geht es um den Genozid an Zehntausenden von Herero und Nama. Die deutschen Soldaten gingen rücksichtslos vor, als sie ab 1904 einen Aufstand im heutigen Namibia, damals die Kolonie Südwest-Afrika, niederschlugen. Auch die Angehörigen des Rastatter Infanterie-Regiments Nr. 25, die „Lützower“, waren an den blutigen Kämpfen beteiligt.

Daran erinnert heute noch ein „Heldendenkmal“ an der Ecke der Lützower- und der Friedrich-Ebert-Straße. Diese liegen in der Ludwigvorstadt, dem Dörfel. Es wäre wohl an der Zeit, das Denkmal mit einer informierenden und mahnenden Tafel zu versehen, um dieses traurige Kapitel der deutschen Geschichte zu erhellen.

1907 ist das Denkmal in Rastatt eingeweiht worden