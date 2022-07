Das ist offen. Die Entscheidung fällt am Montag, 25. Juli, im Gemeinderat Baden-Baden und am Dienstag, 26. Juli, im Kreistag Rastatt. Aber es gibt klare Vorzeichen. Baden-Baden hat sich mit drei Grundstücken beworben, Rastatt mit zwei. Gutachter haben alle Standorte bewertet und eine Rangfolge erstellt. Am besten schneidet das Areal am Münchfeldsee in Rastatt ab. Der Aufsichtsrat des Klinikums hat am 29. Juni den Beschluss gefasst, der Stadt Baden-Baden und dem Landkreis Rastatt zu empfehlen, den Bau auf diesem Grundstück weiter zu verfolgen.