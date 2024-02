Etwa 60 bis 70 Personen nutzen jede Woche das umfangreiche Angebot der Kleiderkammer im Rastatter DRK-Haus in der Eschenstraße 27, darunter viele Geflüchtete.

Gisela Kunz, Leiterin der Sozialarbeit, hat nun einen Aufruf gestartet, da aktuell ein „sehr hohen Bedarf“ an gut erhaltener Kleidung und an Schuhen bestehe. Im Gespräch mit dieser Redaktion erklärt sie die Hintergründe.

Gisela Kunz

In unserer Kleiderkammer arbeiten 13 ehrenamtliche Helferinnen. Die Regale sind fast leer und aus diesem Grund ist dieser Aufruf zur Kleiderspende notwendig. Wir hatten ja auch einige sehr kalte Wochen. Die Nachfrage nach Kleidung und Schuhen nimmt zudem seit geraumer Zeit immer mehr zu. Deshalb nehmen wir bereits jetzt auch Sommerware an. Das Angebot richtet sich an alle Bedürftigen.