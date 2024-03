Kleiner Schaden, großes Aufsehen

Durchwühlte Autos im Kreis Rastatt lassen aufhorchen

15 durchwühlte Fahrzeuge, von denen keines aufgebrochen wurde: Eine Serie von 15 Vorfällen sorgte kürzlich für Aufsehen. Zuvor hatte es Ende Februar vier vergleichbare Fälle in Au am Rhein gegeben. Die Polizei glaubt nicht, dass eine Bande am Werk ist.