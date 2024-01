Diebe nehmen im Albtal vermehrt unverschlossene Autos ins Visier

Sowohl in Marxzell als auch in Waldbronn gab es Diebstähle aus Autos. Diese waren laut Polizei großteils nicht abgeschlossen.

Es scheint eine neue Masche von Kriminellen zu sein: Im Albtal mehren sich in den vergangenen Tagen Diebstähle aus geparkten Autos – unverschlossenen wohlgemerkt. „Das ist tatsächlich etwas recht Neues“, bestätigt Ralf Eisenlohr vom Polizeipräsidium Karlsruhe auf Anfrage.

Insbesondere in Marxzell wurden die Beamten zuletzt öfter auf den Plan gerufen. So gab es etwa in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen.

Im Ortsteil Burbach stahl ein unbekannter Täter einen Geldbeutel aus dem Handschuhfach eines geparkten Wagens. Anwohner berichteten außerdem von Männern, die in der Nacht mit Taschenlampen in Autos leuchteten. Und auch in Pfaffenrot wurde ein unverschlossenes Fahrzeug durchwühlt und Bargeld aus diesem entwendet.

In Marxzell gab es bereits mehrere Diebstähle aus Autos

Diese Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, waren dann erneut Kriminelle in Marxzell unterwegs, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Nach Informationen unserer Redaktion hatten es die Täter dieses Mal offenbar auf Fahrzeuge in Schielberg abgesehen.

Insgesamt vier Fälle sind der Polizei bekannt. Dreimal handelte es sich demnach um unverschlossene Autos. Der Innenraum sei nach Gegenständen durchsucht worden, die Täter hätten etwa Handschuhfächer durchwühlt, berichtet Eisenlohr. Im vierten Fall wurde ein Pkw aufgebrochen. Hier spricht die Polizei von einem „besonders schweren Fall“ von Diebstahl.

Abschließen sollte man immer. Und niemals Wertgegenstände offen im Auto liegen lassen. Ralf Eisenlohr

Polizeipräsidium Karlsruhe

Warum manche Fahrzeughalter ihr Auto nicht abschließen, ist auch den Beamten ein Rätsel. Neuere Fahrzeuge verriegeln nach einer gewissen Zeit in der Regel selbst Türen und Kofferraum, ältere Modelle nicht.

Wie alt die betroffenen Autos waren, ist derzeit nicht bekannt. „Abschließen sollte man aber immer“, betont Eisenlohr. „Und niemals Wertgegenstände offen im Auto liegen lassen.“

Polizei nimmt Tatverdächtigen in Waldbronn fest

Am Freitag vermeldet die Polizei dann einen ersten Ermittlungserfolg. Nach einem Diebstahl, dieses Mal in Waldbronn, nehmen die Beamten einen 30-jährigen Tatverdächtigen fest.

Es soll im Ortsteil Reichenbach unverschlossene Pkw geöffnet und Wertgegenstände aus diesen entwendet haben, so die Polizei. Eine Zeugin bemerkte gegen 4.50 Uhr zwei dunkel gekleidete Personen in der Merkurstraße.

Diese kamen offenbar aus Richtung Dobelstraße und machten sich an den Autos zu schaffen. In der Pforzheimer Straße nahm die Polizei schließlich einen der Tatverdächtigen fest. Die Fahndung nach seinem Komplizen war nicht erfolgreich.

Ebenfalls in der Nacht auf Freitag meldete ein Zeuge gegen 4.30 Uhr einen versuchten Einbruch in Karlsbad-Langensteinbach. Hier hatten es die beiden schwarz gekleideten Männer auf die Filiale der Bäckerei Nussbaumer in der Hirtenstraße abgesehen.

Als der Einbruchsversuch misslang, ergriffen die beiden die Flucht. Ob ein Zusammenhang mit den Diebstählen aus den Fahrzeugen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ob ein Zusammenhang zwischen dem versuchten Einbruch und den mutmaßlichen Diebstählen aus Fahrzeugen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der Polizeiposten Albtal bittet mögliche Diebstahlopfer sowie weitere Zeugen darum, sich zu melden.