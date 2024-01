Marxzell: Unbekannte stehlen Wertgegenstände aus Autos

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch, 10. Januar, auf Donnerstag, 11. Januar, in Marxzell mehrere offenbar unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und diese nach Wertgegenständen durchsucht. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe entwendete ein unbekannter Täter am Mittwoch, 10. Januar, gegen 18 Uhr einen Geldbeutel aus dem Handschuhfach eines nicht abgeschlossenen Pkw in der Gartenstraße in Marxzell-Burbach, nachdem er in mehreren Einfahrten offenbar gezielt die Verschlussverhältnisse geparkter Autos überprüft hatte.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, soll der Tatverdächtige etwa 180 bis 190 cm groß und schlank sein und braune Haare und Hakennase haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiße Daunenjacke mit Kapuze, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarze Handschuhe, eine beige Kargo-Hose und einen dunklen Schal, den er um den Hals und teilweise um sein Gesicht gewickelt hatte.

Auch in der Dekan-Fellhauer-Straße in Marxzell-Burbach beobachteten Anwohner am Donnerstag, 11. Januar, gegen 0.30 Uhr zwei männliche Personen, die offenbar mit Taschenlampen in geparkte Fahrzeuge hineinleuchteten.

Einbrüche in weitere Autos

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10. Januar, 18.45 Uhr und Donnerstag, 11. Januar, 7 Uhr wurde offenbar ein weiteres nicht ordnungsgemäß verschlossenes Auto in der Straße „Im Eichelgarten“ von Unbekannten durchwühlt. Da sich wohl keine Wertgegenstände im Fahrzeug befanden, flüchteten die Täter ohne Beute.

In Marxzell-Pfaffenrot wurde in der Nacht von Mittwoch, 10. Januar, auf Donnerstag, 11. Januar, ebenfalls ein unverschlossenes Fahrzeug in der Carl-Benz-Straße durchwühlt und Bargeld entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Polizeiposten Albtal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder möglicherweise verdächtige Personen auf den Bildern ihrer Überwachungskameras festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer (0 72 43) 3 20 00 zu melden.