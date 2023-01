Gleislampen sind im Dauereinsatz

Durmersheimer Bahnanwohner bezeichnen Stromverbrauch als Irrsinn – so reagiert die DB

In Durmersheim sind Gleislampen auch am helllichten Tag in Betrieb. Viele Anwohner bezeichnen das als Irrsinn. Der Bürgermeister kann die Verwunderung einzelner Bürger verstehen.