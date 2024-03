Fußgängerbrücke im Norden von Durmersheim ist jetzt begehbar

Hoch hinaus müssen Fahrgäste der Stadtbahn, wenn sie an der Haltestelle Durmersheim Nord Richtung Karlsruhe fahren wollen. Grund sind die Bauarbeiten und eine provisorische Brücke.

Die provisorische Fußgängerbrücke über die Gleise am Bahnübergang in der Triftstraße steht schon seit einigen Wochen. Nun ist sie auch begehbar. Nach einigen Verzögerungen hat die Deutsche Bahn der Gemeinde jetzt die Freigabe mitgeteilt. Der freie Durchblick der ursprünglich offenen Stahlträgerkonstruktion wurde zuletzt noch bis auf halbe Höhe mit Platten abgedeckt.

Damit, so die Mitteilung der Gemeindeverwaltung, könnten auch die Arbeiten zur Sicherung der Baugrube für die neue Bahnunterführung in der Triftstraße beginnen. Der ebenerdige Zugang zum Bahnsteig Richtung Karlsruhe über den beschrankten Übergang werde dann nicht mehr möglich sein.

Fußweg in Durmersheim wird beleuchtet und ausgeschildert

Der Zugang erfolgt jetzt über die Fußgängerbrücke. Für Fußgänger, die von der Triftstraße innerorts zum Bahnsteig Richtung Karlsruhe möchten, wird laut Gemeindeverwaltung ein Fußweg um die Hardtsporthalle über das Schulgelände in die Helmholtzstraße beleuchtet und ausgeschildert.

Vom Bahnsteig selbst besteht keine Möglichkeit, weiter Richtung Wald zu gehen, da die Bauarbeiten es erfordern, den alten Zugang abzubrechen.

Die Bürger, die diesen Übergang für einen Aufenthalt im Wald oder zum Besuch der landwirtschaftlichen Betriebe genutzt haben, können den weiterhin offenen Bahnübergang in der Ettlinger Straße nutzen. Zum Bahnsteig Richtung Rastatt bleibt der Zugang über die Triftstraße weiterhin bestehen.

„Viele denken, dass die Brücke dauerhaft erhalten bleibt, aber tatsächlich wird sie nur solange stehen bleiben, bis die Arbeiten an der Bahnunterführung abgeschlossen sind“, wie die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jacqueline Grimm im Durmersheimer Rathaus betont.

Auf der Treppe werden Schienen installiert

Zum eigenen Schutz und um die Bauarbeiten nicht zu behindern, sollten, so mahnt die Gemeindeverwaltung, die Umleitungsschilder unbedingt eingehalten werden. Für Menschen, die ein Fahrrad mit in die Stadtbahn nehmen wollen, werde noch eine Schiene auf den Treppen hinauf zur Fußgängerbrücke installiert, auf der das Rad geschoben werden kann.

„Die Schienen sind bestellt, aber noch nicht an die Baufirma geliefert worden“, wie aus dem Durmersheimer Rathaus verlautet. Für sehbehinderte Personen, die an der Haltestelle Durmersheim Nord mit der Bahn fahren möchten, soll es zur neuen Wegeführung die Möglichkeit einer Schulung geben. Interessierte können sich mit dem Ortsbauamt der Gemeinde in Verbindung setzen.