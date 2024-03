Als klassische Goalgetter sind Daniel Kölmel (elf Treffer) und Luca Mahler (acht) vom Tabellenführer FV Würmersheim im bisherigen Verlauf ihrer Karriere und auch in dieser Saison sicher nicht zu bezeichnen.

In der Torjägerliste der Bezirksliga und dann natürlich auch des ABB/BT spielen Lukas Grob vom SV Au am Rhein, Aaron Gründer (SV Vimbuch), Ulms Steven Müller und Vedran Malecki (RSC/DJK) eine offensichtlichere Rolle.

Die beiden FVW-Stürmer zusammen zeichnen derzeit jedoch für ein Drittel der Tore der besten Offensive der Liga (57) verantwortlich. Und am vergangenen Sonntag, beim 7:2-Sieg über den FV Ottersweier, gelang ihnen jeweils der erste Dreierpack im Männerfußball. Das ist zumindest bei Daniel Kölmel überhaupt nicht verwunderlich. Denn der gelernte Linksverteidiger wurde erst in dieser Saison von Srecko Pleic zum Stürmer ungeschult. „Wir haben das in der Vorbereitung mal ausprobiert“, sagt der Trainer, „und dann so belassen.“

Daniel Kölmel – von der Defensivkraft zum zentralen Angreifer

Mit Erfolg. In seiner Grundordnung 4-2-3-1 ist Kölmel der zentrale Angreifer, „ein cleverer, intelligenter Spieler“, der auf dieser Position allerdings noch Nachholbedarf habe. Natürlich, als langjährige Defensivkraft. „Er macht das gut, aber ich erwarte noch mehr Tore von ihm.“

Luca Mahler – der Offensiv-Allrounder des FV Würmersheim

In Anbetracht seiner fußballerischen Vergangenheit hat sich Daniel Kölmel natürlich auch kein konkretes Saisonziel nach Punkten gesetzt. Für ihn und Luca Mahler („Ich möchte einfach so oft wie möglich treffen und der Mannschaft helfen“) geht es primär darum, den „Abstiegsunfall“ zu korrigieren und sofort wieder aufzusteigen.

„Luca ist unser Offensiv-Allrounder“, beschreibt Pleic die Einsatzmöglichkeiten des zukünftigen Wirtschaftsingenieurs, der seine Lieblingsposition aber „am liebsten auf rechts außen“ sieht.

Fest umreißen lässt sich Lucas Aktionsradius ohnehin nicht, meint sein Trainer, „denn an sein Laufpensum kommen, wenn überhaupt, in dieser Liga nur wenige ran.“ Außerdem sei er „ein guter Fußballer“ und trotz seiner „nur“ 175 Zentimeter Größe sehr kopfballstark.

„Wir sind nach dem Abstieg weitestgehend zusammengeblieben“, erklärt Daniel Kölmel die gefestigte Tendenz – sechs Punkte Vorsprung gegenüber dem Tabellenzweiten Gaggenau – zur Rückkehr in die Landesliga. Diese fußballerische Qualität zahle sich aus. Mindestens genauso wichtig findet Luca Mahler: „Verein, Trainer, Mannschaft – das passt alles richtig gut.“