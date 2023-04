Handballikone und Kulturveranstalter

So brachte Robert Börsig Grönemeyer und Westernhagen nach Durmersheim

Nicht nur in der Handballszene machte er sich einen Namen: Robert Börsig veranstaltete einst große Kulturevents in Durmersheim – etwa mit Westernhagen und Grönemeyer. An diesem Dienstag feiert Börsig 70. Geburtstag.