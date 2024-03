Erstens kommt es anders, wurde beim verkaufsoffenen Sonntag in Durmersheim wieder einmal bemerkt. Zweitens kann schon im März Aprilwetter herrschen. Auf die Temperaturreduzierung gegenüber den Vortagen und den Regen, der in Etappen vom Himmel fiel, hätten die Organisatoren und Teilnehmer der Veranstaltung zu gern verzichtet.

Gut war, dass man sich heutzutage mittels Apps auch durchs Wetter navigieren kann. Mit Glockenschlag ein Uhr am Mittag begann der graue Wolkenschleier sich von Südwesten her zu lichten. Niederschlagsfrei blieb die Veranstaltung nicht. Immerhin setzte sich in der zweiten Hälfte des fünfstündigen Einkaufsevents langsam die Sonne durch.

Wetter hält viele Leute nicht vom Besuch ab

Nicht zum ersten Mal hat sich aber gezeigt, dass schlechtes Wetter viele Leute keineswegs vom Besuch abhält. Vor allem in Geschäften, in denen es etwas zum Anziehen, zum Lesen, zum Verreisen oder etwas, um sich kosmetisch zu verschönern gibt, war rege bis drangvolle Kundenfrequenz zu beobachten. Die Hüpfburgen im Kinderland lagen brach.

Für Betreiber von Verkaufsständen mit Lebensmitteln blieben die Umsätze verwässert. Beim Kunstmarkt harrte etwa ein halbes Dutzend Beschicker aus. Vom Flohmarkt war bis auf wenige Einzelkämpfer nichts zu sehen. „Meinen Hasen macht Regen nichts aus“, zeigte eine fröhliche Händlerin auf ihre Keramik-Osterfiguren.

Plausch im Schutz von Regenschirmen

Repräsentanten verschiedener Automarken plauschten im Schutz von Regenschirmen mit Interessenten. Auch kommunalpolitische Kreise fanden mit Werbung für die im Juni anstehenden Wahlen durchaus Resonanz. Im Hinblick auf den Jahrmarkt, der auf dem Bickesheimer Platz für Umtrieb sorgte, kann dem weitgehend ungemütlichen Sonntagswetter auch etwas Gutes abgewonnen werden.

Überlieferungen besagen nämlich, dass es während dem Treiben an wenigstens einem Tag regnet. Das wäre also erledigt. Meteorologische Dienste liefern Bestätigung. Für die verbleibenden Markttage, den heutigen Mon- und den morgigen Dienstag wurden Sonnenstrahlen ohne Niederschläge angekündigt.

Für die Interessengemeinschaft Selbstständiger und Gewerbetreibender (ISG) war es ein Sonntag mit großem Aufwand bei mäßigem Erfolg. Dietmar Haitz und Sina Möhrle vom Organisationsteam blickten dennoch gut gestimmt auf den nächsten verkaufsoffenen Sonntag, der am 15. September wieder in derselben Größe mit Sperrung der Hauptstraße über die Bühne gehen soll.