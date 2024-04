„Es ist schier unfassbar, was die Menschen alles wegwerfen“, sagte der elfjährige Paul Muck am Ende der Aktion „Saubere Schule, Spielplätze und Wald“. Gemeinsam mit seinem Vater Christian war auch er Sammler von Müll aktiv. Als Motiv für sein ehrenamtliches Engagement bei der Aktion der CDU nannte der Gymnasiast den Wunsch, auf diese Weise die Natur zu schützen und vor Vermüllung zu bewahren.

Putzaktion der Würmersheimer CDU findet seit 20 Jahren statt

Der CDU-Ortsverband Würmersheim unter Leitung von Helmut Schorpp hatte, wie bereits seit 20 Jahren, am vergangenen Samstag wieder zum Aufräumen aufgerufen. „Wir werden nicht müde, alljährlich diese gemeinsame Aktion durchzuführen“, sagt der Ortsvorsteher. Nachdem zunächst die vielen Freiwilligen die nötige Ausrüstung erhalten hatten, wurden die Gruppen auf verschiedene Sammel-Bereiche verteilt.

Greifzangen hatte die Gemeinde Durmersheim zur Verfügung gestellt. Die Entsorgung des Mülls übernahm der Bauhof. Eimer und Handschuhe kamen von der Firma Wertheimer aus Baden-Baden. Vom Spielplatz an der Mozartstraße schwärmten die Jungs und Mädels in die nähere Umgebung aus. Begleitet wurden sie häufig von Papa und Mama, Opa oder Oma.

Rund um die Schule und auf die Spielplätze konzentrierte sich ein Teil der Sammler. Andere schlossen sich den Würmersheimer Jägern an. Unter Anleitung des Jagdpächters Benjamin Heck waren sie im Ober- wie im Unterwald unterwegs. Von alten Fliesen über Metallteile und Farbeimer reichte die Ausbeute. Auch große, mit Styropor ausgekleidete Metallteile fanden sich am Waldrand.

CDU-Ortsverbände wollen die Jugend für den achtsamen Umgang mit der Natur sensibilisieren

„Es ist für uns bei dieser Aktion wichtig, dass auch die Kinder und Jugendlichen sehen, wie viel Unrat von manchen Mitmenschen achtlos in der Natur abgelegt wird“, sagen auch die weiteren Beteiligten der CDU-Ortsgruppe Würmersheim. Sie verbinden damit die Hoffnung, dass diese Erfahrung bei der Jugend zum eigenen umweltbewussten Verhalten beiträgt. Parallel zur Aufräumaktion in Würmersheim waren auch CDU-Mitglieder und viele andere Helfer in Durmersheim unterwegs, so Dirk Hamann.

Er hat als Vorsitzender der Durmersheimer CDU-Ortsgruppe das dortige Geschehen koordiniert. Für sie standen die Skateranlage beim Gymnasium, der Bereich bei der evangelischen Kirche und beim Kindergarten sowie das Gelände am Federbach bei der Phönix-Sportanlage im Fokus. Nach etwa zwei Stunden fleißigen Sammelns waren alle Beteiligten zum gemeinsamen Bratwurstessen und zu Getränken eingeladen.

Dabei tauschte man sich eifrig über die diversen „Fundstücke“ aus. Am Ende der Putzaktion dankte Helmut Schorpp allen Beteiligten für deren Engagement zugunsten von Natur und Umwelt. Für die Kinder gabs noch eine Urkunde als Erinnerung an dieses besondere Engagement.