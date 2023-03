Ein Küchenfenster hat ein Einbrecher in Rastatt-Rauental aufgebrochen, um in ein Wohnhaus zu gelangen. Die Polizei schätzt den Schaden auf hunderte Euro.

In ein Einfamilienhaus in der Sternfeldstraße in Rastatt-Rauental ist ein Einbrecher am Mittwoch zwischen 17.10 und 20.45 Uhr eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass er sich durch Aufbrechen eines Küchenfensters Zugang zu dem Gebäude verschaffte. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume und trat eine verschlossene Tür ein.

Ob er dabei etwas stahl, ermittelt die Polizei derzeit. Den durch den Einbruch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugen können Hinweise unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70 melden.