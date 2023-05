Spülmaschine sorgt für Feuerwehreinsatz

Brand in der Elchesheim-Illinger Rheinstraße: Große Sorge um Familienmitglied

In der Rheinstraße in Elchesheim-Illingen hat es am Samstagvormittag gebrannt. Sowohl die Freiwillige Feuerwehr der Doppelgemeinde als auch die Wehren aus Durmersheim und Steinmauern waren vor Ort.