Clubhausfrage in Illingen ist weiter ungeklärt

Die Sportplätze am Illinger Rheindamm werden im Auftrag der Gemeinde Elchesheim-Illingen saniert. Ob auf dem Gelände auch ein neues Clubhaus entsteht, ist wieder unklar.

Die Sportplätze am Illinger Rheindamm werden derzeit im Auftrag der Gemeinde Elchesheim-Illingen saniert. Aktuell wird am Rasenfeld gearbeitet. Dieses bekommt „eine automatische Bewässerung, Vorbereitungen für ein vollständiges Flutlicht, sowie eine neue Rasendecke“, informiert Bürgermeister Rolf Spiegelhalder (FW) auf Anfrage dieser Redaktion.

Der bisherige Hartplatz werde in einen Rasenplatz in Dränschichtbauweise umgewandelt. Er ist bereits Anfang September entsprechend angehoben worden. Damit wolle man die Druckwasserproblematik umgehen, hieß es damals aus dem Rathaus.

Diese war in der Vergangenheit einer der Streitpunkte mit dem Fußballverein Rot-Weiß Elchesheim, der die Plätze künftig nutzen soll. Der Platz erhalte ein Flutlicht, automatische Bewässerung und einen Ballfangzaun. Die Fußballplätze sollen ab 30. Juni 2023 bespielbar sein. Bislang gebe es keine Verzögerungen im Bauzeitenplan, so Spiegelhalder weiter. Die Umbaumaßnahmen kosten rund 770.000 Euro.

Verkehrswertgutachten für bestehendes RWE-Clubhaus liegt vor

Auf die Frage zum Sachstand der dort ebenfalls angedachten Veranstaltungsfläche für die Vereine erklärt der Bürgermeister, diesbezüglich sei die Verwaltung im Austausch mit den Vereinen über die Realisierungsmöglichkeiten.

Für das Gebiet solle ein Bebauungsplan aufgestellt werden, „der sowohl die Sportflächen als auch die neue Veranstaltungsfläche umfasst. Das alte Clubhaus kann abgebrochen werden, wenn der neue Bebauungsplan vorhanden ist, oder ein Ersatzneubau dort stattfindet“, so Spiegelhalder.

Noch nichts Neues gibt es bezüglich des Verkehrswertgutachtens für das bestehende RWE-Clubhaus und die dazugehörende Fläche von 4,7 Ar – nur, dass dieses mittlerweile vorliegt, wie RWE-Pressesprecher Michael Brenner auf Anfrage dieser Redaktion in einer Mitteilung erklärt.

Der Verein wolle das Ergebnis zunächst intern prüfen und werde danach das Gespräch mit der Gemeinde suchen, wird RWE-Vorsitzender Dieter Link zitiert. Erst danach könne man Details öffentlich bekannt geben.

Hintergrund des Gutachtens sei die Möglichkeit, das Vereinseigentum an der Elchesheimer Waldstraße an die Gemeinde zu veräußern und mit dem Erlös oder Teilen des Erlöses Eigentum im Bereich der neuen Sportstätte in Illingen zu erwerben, um dort ein neues Clubhaus zu bauen.

„Ein funktionierendes Clubhaus mit einem umfassenden Bereich zur Bewirtschaftung ist eine wichtige finanzielle Grundlage für die Existenz des Vereins. Deshalb muss gewährleistet sein, dass der Betrieb bei einem Umzug nach Illingen nahtlos weitergeht“, betont Link.

Der einzige Fußballverein im Ort müsse über eine angemessene Sportstätte verfügen, zu der auch ein Clubhaus gehöre, so der RWE-Vorsitzende weiter. In anderen Kommunen sei dies selbstverständlich.