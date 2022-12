Hobbyschneiderin aus Elchesheim-Illingen hat allein dieses Jahr 3.800 Euro gespendet

Wer in einer der Hardtgemeinden einen Frauen- oder Hofflohmarkt besucht, der hat gute Chancen, auf Birgit Kastner zu stoßen. Die Elchesheim-Illingerin ist ziemlich häufig auf derlei Veranstaltungen anzutreffen, allerdings verkauft sie dort nichts Gebrauchtes, sondern meist Dinge, die ihr ganz frisch von der Nadel gehüpft sind – und das stets für einen guten Zweck.

Das Nähen gehört schon lange zu den Hobbys der 53-Jährigen: „Angefangen hat alles damit, dass wir für unsere Fastnachtsgruppe die Kostüme selbst geschneidert haben. Das war vor 25 Jahren“, erinnert sie sich. Irgendwann habe sie sich ein Buch gekauft, in dem beschrieben wurde, wie man Wichtel näht. Eine ganze Wichtel-Mannschaft zog bei Kastners ein. „Mein Mann Uwe wunderte sich, für wen die wohl alle seien, und ich sagte aus einer Laune heraus: Die verkaufe ich für das Kinderhospiz“, so Kastner.

Seit fünf Jahren lässt sie nun die Nähnadel für den Kinderhospizdienst Rastatt/Baden-Baden glühen – nicht nur Türstopper-Wichtel, sondern auch Handytäschchen oder Rucksäcke und noch vieles mehr hat sie im Repertoire. Ihre gesamten Einnahmen gibt sie eins zu eins weiter. Die Materialien, die sie für ihre Werke benötigt, zahlt sie aus eigener Tasche. Allein in diesem Jahr kamen schon 3.800 Euro zusammen – Kastners bisheriger Rekord. „Sonst waren es immer so um die 3.000 Euro. Ich habe mich riesig gefreut, dass es dieses Jahr mehr war – und dann gleich 800 Euro.“

Ich nähe gerne Nützliches, was man gebrauchen kann. Elchesheim-Illingerin, Birgit Kastner

Um ihr Sortiment zu erweitern, ist sie immer auf der Suche nach neuen Ideen. „Ich nähe gerne Nützliches, was man gebrauchen kann.“ So hat sie beispielsweise auch kleine Täschchen für feste Shampoos im Angebot, in Corona-Zeiten nähte Kastner Impfpasshüllen oder Alltagsmasken. Unterstützt wird sie von ihrer Mutter Waldtraut Bauer. „Ohne sie würde ich es gar nicht mehr schaffen. Sie arbeitet mir zu, wendet meine Werkstücke, hilft mir beim Aufbügeln.“

Birgit Kastner näht das ganze Jahr

Das ganze Jahr über wird am Fenster im ersten Obergeschoss des Kastner’schen Wohnhauses genäht. „Für mich ist das ein toller Ausgleich. Im Prinzip bereitet mir so ein Nähstück fünfmal Freude: Erst beim Aussuchen der Stoffe, dann beim Nähen selbst, anschließend, wenn ich das fertige Produkt sehe sowie wenn jemand meine Werke schön findet und vielleicht sogar kauft – und schließlich dann noch, wenn ich die Spende an das Kinderhospiz mache.“ Um die geeigneten Stoffe zu finden, durchstreift die zweifache Mutter die Stoffgeschäfte der Umgebung nach Angeboten, zudem wird vieles „upgecycelt“. Aus alten Jeans werden Rucksäcke, abgelegte Hosenanzüge werden zu Wichteln umfunktioniert.

„Meine Eltern haben mir vorgelebt, sich für Menschen zu engagieren, die Hilfe brauchen. Im Prinzip ist das mein Einsatz für eine bessere Welt“, sagt Kastner. Ihre Tochter habe als Baby eine schwere Krankheit überlebt und auch sie selbst habe vor vier Jahren ein gesundheitliches Problem gehabt, das sie kurzzeitig in eine lebensbedrohliche Situation brachte: „Ich bin sehr dankbar, dass bei uns alles gut ausging, aber ich weiß auch, dass viele andere dieses Glück nicht haben. Diesen Menschen möchte ich mit meiner Näherei etwas helfen.“

Außerdem habe sie vor vier Jahren gemerkt, wie wichtig es sei, Dinge zu tun, die einem selbst Freude bereiten. „In meinem Fall ist das das Nähen. Wenn ich damit noch etwas Gutes tun kann, ist das doch umso besser.“