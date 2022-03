Frau zieht Ertrinkenden an Land

Joggerin wird in Elchesheim-Illingen zur Lebensretterin

Nele Höfer genießt die Idylle am Goldkanal in Elchesheim-Illingen. Mit einem Blick ändert sich alles. Sie entdeckt eine Person im Wasser. Die Frau zögert nicht und stürzt sich in die kalten Fluten.