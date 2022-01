Ermittlungen nach Ruhestörung in Rastatt

Die Meldung einer Ruhestörung am Dienstagabend in der Hohlohstraße in Rastatt hat zu mehreren Ermittlungsverfahren durch die Polizei geführt. Als die Beamten gegen 21.45 Uhr mit dem Lärmverursacher Kontakt aufnahmen, nahmen sie aus der Wohnung des 48-Jährigen Marihuana-Geruch wahr, teilte die Polizei mit.

Beim Betreten und der freiwilligen Kontrolle der Wohnung konnten neben Marihuana noch eine Kleinkaliberwaffe, illegales Feuerwerk und weitere verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Bei einem anwesenden 23-Jährigen konnte neben einer kleinen Menge mutmaßlichen Amphetamins noch mehrere Tausend Euro Bargeld entdeckt werden. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Rastatt verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Ermittlungen gegen die beiden Männer wurden eingeleitet.