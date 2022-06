Erneut ist Frau verschwunden: Polizei sucht nach 38-Jähriger aus Rastatt

Erneut wird in Mittelbaden nach einer Frau gesucht: Die 38-jährige Natascha K. aus Rastatt wird vermisst. Die Polizei bitte um Hinweise.

Die 38-Jährige hat am 7. Juni zwischen 9 Uhr und 10 Uhr das Haus verlassen und ist seither nicht wieder zurückgekehrt, teilt die Polizei in einer Mitteilung am Mittwochmorgen mit.

Aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Die Sucher der Polizei war bisher ohne Erfolg.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Natascha K. ist ungefähr 1,70 Meter groß, hat schulterlange blonde Haare, die meist zu einem Zopf zusammengebunden sind oder mit einem Dutt getragen werden. Zuletzt war sie mit einem weißen Jäckchen mit dreiviertel Ärmel, einer weißen Hose sowie weißen Nike-Sportschuhen mit minimalen blau/roten Applikationen bekleidet.

Polizei bittet um Hinweise

Laut der Polizei gibt es bisher keine Hinweise, wo sich die Frau aufhalten könnte. Personen, die Hinweise geben können, sollen sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer: 0781/21-2820 melden.

Der Vermisstenmeldung ist der zweite Fall innerhalb weniger Tage in Mittelbaden. Seit 11. Juni wird de 13-jährige Emelie H. aus Baden-Baden gesucht - bisher ohne Erfolg.