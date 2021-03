Braune Pampe ohne Geschmack – das ist das Klischee, mit dem Kantinen und Mensen noch immer zu kämpfen haben. In Rastatt soll das Schulessen jetzt noch grüner und besser werden.

Mittagszeit in der Karlschule: Ein leckerer Duft zieht durch die Flure. Heute können die Ganztagsschüler zwischen Pfannkuchen mit Apfelmus oder Zimt und Zucker und vegetarischem Würstchen mit Erbsen und Reis wählen.

Noch ist es ruhig in den drei Räumen, die als Schulmensa dienen. Doch das Küchenteam um Natalja Bossert und die Ganztagspädagoginnen stehen schon bereit, um die hungrigen Schüler in Empfang zu nehmen. In wenigen Minuten gongt es zur Mittagspause.

In Rastatt gibt es drei Schulen, deren Träger die Stadt ist und die ein Mittagessen anbieten. Neben der Karlschule sind das die Gustav-Heinemann-Schule und das Tulla-Gymnasium.