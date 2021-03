Knackpunkt sind Massen-Schnelltests unter Schülern

Die Landesregierung arbeitet an Konzepten für weitere Öffnungen von Schulen

Es ist immer noch unklar, wie es nach den Osterferien an den Schulen in Baden-Württemberg weitergeht. Die Landesregierung will ein Konzept dafür erarbeiten. Verbindlich festgelegt ist aber noch nichts.