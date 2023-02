Gravierende Panne

Fehler bei Bomben-Evakuierung in Rastatt-Niederbühl hat Menschenleben gefährdet

Fehler sind menschlich. Erst recht, in Stresssituationen wie beim Großeinsatz nach dem Bombenfund am 3. Februar in Niederbühl. Doch die Panne bei der Evakuierung ist so schwerwiegend, dass sie Konsequenzen haben muss.