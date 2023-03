Der Gemeinderat von Rastatt will den Charakter des Straßentheaterfestivals erhalten. Die Dauer und die Programmplanung des tête-à-tête werden angepasst.

Das internationale Straßentheaterfestival ist ein Leuchtturm-Projekt der Stadt Rastatt. Darin waren und sind sich alle Fraktionen im Gemeinderat einig. Angesichts steigender Kosten in allen Bereichen hatte sich der Eigenbetrieb Kultur und Veranstaltungen Gedanken gemacht, wie das Festival tête-à-tête in seinem ursprünglichen Charakter – die Veranstaltungen tagsüber und im Freien sind kostenfrei und öffentlich zugänglich für alle – treu bleiben kann und dennoch den Rahmen des mit 500.000 Euro gedeckelten Budgets nicht sprengt.

Angedacht war in Konsens mit der Verwaltung, die Dauer zu verkürzen. Statt am 28. Mai 2024 sollte das Festival erst am 30. Mai starten. Damit würde auch die Eröffnungsveranstaltung wegfallen.

Ticketpreise für die Abendveranstaltungen werden erhöht

Gegen diesen Verwaltungsantrag brachten die Fraktionen von SPD, FuR und Grünen den Beschlussvorschlag ein, dass die Eröffnungsveranstaltung wie das Tagesprogramm am Mittwoch erhalten bleiben.

Keinen Dissens gab es über die Erhöhung der Ticketpreise für die ausgewiesenen Abendveranstaltungen und die Deckelung des Budgets auf 500.000 Euro, das damit auch leicht erhöht wurde.

Freie Wähler, CDU, AfD und FDP sprachen sich dafür aus, dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen, die Dauer des Straßentheaterfestivals zu verkürzen. Bei der Abstimmung standen nach kontroverser Diskussion die beiden Beschlussvorschläge zur Entscheidung, beide erreichten 18 Stimmen, damit war der Änderungsantrag abgelehnt.

Programm des Festivals tête-à-tête so gestalten, wie es das Budget erlaubt

Angesichts der zahlenmäßigen Patt-Situation stellte Bürgermeister Arne Pfirrmann (Freie Wähler) den Kompromissvorschlag in den Raum, den Mittwoch als Festivaltag mit hineinzunehmen und das Programm so zu gestalten, wie es das Budget erlaubt.

Diesen Kompromiss konnten nach kurzer Beratungspause alle Fraktionen mittragen, so dass die Abstimmung einstimmig ausfiel.

Das tête-à-tête 2024 beginnt am Mittwoch, 29. Mai 2024 mit einem Programm, das die Festivalleitung zusammenstellen wird, je nach Möglichkeiten, die das Budget erlaubt.

Ob eine Abendveranstaltung zum Auftakt dabei ist wie in den vergangenen Jahren „Tusch“ in der Badner Halle oder ein Straßentheaterprogramm im Freien, das werden die Planungen der Festivalleitung und des Eigenbetriebs zeigen. Finale des Festivals ist am 2. Juni.