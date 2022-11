Wider dem Klischee

Bürgerbüro in Rastatt ist auch samstags geöffnet

Im Rathaus fällt am Freitagmittag der Griffel: Dieses Klischee hat auch für das Bürgerbüro in Rastatt seine Gültigkeit. Doch am Samstag gehen dort die Türen wieder auf. Das ist ein einmaliges Angebot im Landkreis.