Geht der deutsche Amateurtheater-Preis nach Rastatt?

Bundesweit: Der Deutsche Amateurtheater-Preis „Amarena“ wird zum siebten Mal vom Bund Deutscher Amateurtheater e.V. verliehen. Er ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. 151 Ensembles bewarben sich 2022 mit Stücken, die unter Pandemiebedingungen entstanden sind. Das Phoenixtheater ist in der Kategorie „Darstellende Künste mit Kindern oder Jugendlichen“ neben zwei weiteren Produktionen nominiert, ein schulisches Stationentheater und eine Ein-Personen-Inszenierung. Die Gruppen werden ihre Beiträge im September bei einem dezentralen Festival an mehreren Orten, darunter Pforzheim präsentieren. Am Montag, 14. März, werden die Gewinner bekanntgegeben. ewa