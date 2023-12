Hochwasser am Oberrhein: Entspannung zum Wochenende in Sicht

In den vergangenen Tagen stieg das Wasser im Rhein und seinen Zuflüssen stark an. Die Schifffahrt ist eingestellt, am Sonntag könnte sich das ändern.

Alle blicken gebannt auf den Pegelwert. Maxau meldete 8,40 Meter am Donnerstagmorgen. Damit dürfte der Höhepunkt am Donnerstagnachmittag erreicht und überschritten sein, danach werden bis zum Wochenende fallende Werte erwartet.

„Wir können noch keine Entwarnung geben, das können wir erst, wenn die Werte wieder unterhalb des Meldewasserstands sind“, sagt Melissa Sanchez, Mitarbeiterin bei der Hochwasservorhersagezentrale des Landes Baden-Württemberg in Karlsruhe.

„Aber die Messwerte gehen schon runter, in Iffezheim und Maxau jetzt schon, in Speyer erwarten wir sinkende Pegel im Lauf der Nacht zu Freitag.“ Zum Wochenende hin lasse der Regen nach, sodass sich die Lage entspannen dürfte.

Schifffahrt am Oberrhein bei Karlsruhe ab Sonntag wieder möglich?

Die Bevölkerung solle sich aber weiter in Nähe der Bäche und Flüsse vorsichtig bewegen. „Hier rufen Leute an, die sich mit kleinen Booten auf die Flüsse wagen, das ist natürlich verboten und hochgefährlich“, berichtet Sanchez. „Wenn die Feuerwehren Wege absperren, muss man das natürlich befolgen.“

Der Oberrhein bei Karlsruhe ist bereits seit Dienstag für die Schifffahrt gesperrt. „Nach aktuellen Vorhersagen könnte der Pegelstand in Maxau am Sonntag auf unter 7,50 Meter sinken, dann wird die Schifffahrt wieder freigegeben“, sagt der Hydrologe Gerhard Ströhlein vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein in Freiburg.

Fachleute sprechen von einem Fünfjahres-Hochwasser, also eines, das alle fünf Jahre vorkommt. „Die Polder werden nicht geflutet, dazu fehlt noch etwas“, berichtet Ströhlein. Diese würden erst geflutet, wenn bei Maxau 4.200 Kubikmeter Wasser pro Sekunde vorbeifließen, momentan sei man bei 3.861, Tendenz fallend.

Rund um die Uhr in Betriebsbereitschaft, um Dämme zu stopfen

Für Ströhlein ist das jetzige Hochwasser nichts Besonderes. „Durch die vielen Niederschläge und das Tauwetter im Alpenraum führen die Nebenflüsse des Rheins viel Wasser. Wir hatten ja bereits vor ein paar Wochen ein Hochwasser. Es ist nun nur etwas überraschend, dass es schon wieder eins gibt.“ Er und seine Kollegen seien gerade rund um die Uhr in Betriebsbereitschaft, um Seitendämme an den Staustufen, wenn nötig, zu stopfen. „Dazu gibt es ein Szenario, wir haben das mehrfach geübt, die Feuerwehren im Land machen das gut“, so Ströhlein.

„Ausflüge an den Rhein oder Kanufahren auf der Dreisam ist derzeit nicht ratsam“, so Ströhlein. Manche, so berichtet er, würden versuchen, ihre Bienenstöcke an den überfluteten Ufern zu retten.

In Elchesheim-Illingen schauen Feuerwehrleute seit Anfang der Woche bei Kontrollgängen regelmäßig nach den Dämmen. „Wir sind in ständiger Alarmbereitschaft. Aktuell ist die Lage unter Kontrolle, Passanten und Tiere sollten den Bereich am Rhein aber unbedingt meiden“, sagt Feuerwehr-Kommandant Manuel Haubrich.

Mit den Baubetrieben sei man gerade dabei, einen provisorischen Damm parallel zum Illinger Altrhein zu errichten. „Es besteht nämlich die Gefahr, dass Wiesen und Gebäude im Umkreis unter Wasser gesetzt werden“, so Haubrich.

Leichte Überschwemmungen in Elchesheim-Illingen

Im Dorf sei es zu leichten Überschwemmungen gekommen. Bei der Oberflächenentwässerung im Ort habe es eine undichte Stelle gegeben, die habe man aber inzwischen durch einen provisorischen Wall und durch Abpumpen des Wassers im Griff. Teilüberflutete Straßen werden auch aus anderen Orten der Region gemeldet, etwa aus Rastatt-Plittersdorf. Dort sank der Pegel aber am Donnerstag bereits wieder.