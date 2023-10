Hochzeiten haben wieder Konjunktur. Paare, die den Bund fürs Leben eingehen, haben an den besonderen Tag auch besondere Ansprüche. Die Hochzeitsmesse in der Badnerhalle in Rastatt bietet Heiratswilligen viele Anregungen.

In der Badnerhalle

Nach der Hochzeitssaison ist vor der Hochzeitssaison. Wer weiß das besser als Jörg Hecker. Er ist Geschäftsführer von Hecker-Messen und Veranstalter der Hochzeitsmesse „Mein schönster Tag“ in der Badnerhalle in Rastatt.

Die Kurven der Hochzeitsstatistiken gehen nach oben. Nachdem die Pandemie für eine kurze Stagnation der Zahlen gesorgt hatte, entscheiden sich wieder mehr Paare dafür, den Bund fürs Leben einzugehen.

Die Trauung soll unvergesslich bleiben

Der Tag der Trauung soll unvergesslich bleiben. Die Ansprüche sind individuell und die Möglichkeiten vielfältig. 51 Aussteller sind präsent in der Badnerhalle.

Hecker, der acht Hochzeitsmessen in Baden und in der Pfalz zwischen Oktober und April organisiert, ist zufrieden: „Dank der sehr guten Nachfrage sind fast alle meine Hochzeitsmessen bereits ausgebucht.“

Interessierte drängen sich früh um die vier großen Ausstellungsstände der Brautmodengeschäfte. Die Braut und die Wahl ihres Hochzeitskleids stehen unbestritten im Mittelpunkt jeder Hochzeit.

Der Trend geht zu Qualität und Extravaganz. Dorist Stattler

Studio Liebesbraut

Inhaberin Martina Schuhwerk-Fricke von „Pretty Woman“ aus Mühlacker freut sich über die große Resonanz. Ihr Studio zeigt eine breite Auswahl an Modellen. In improvisierten Umkleidekabinen darf jede ihr Traumkleid unter fachkundiger Anleitung anprobieren.

„Der Trend geht zu Qualität und Extravaganz. Die Ansprüche sind höher geworden“, sagt Doris Stattler aus Sinzheim.

Hochzeitskleider können auch finanziert werden

An ihrem Stand von „Liebesbraut“ bietet sie auch die Finanzierung von Hochzeitskleidern an. Ein höherwertiges Traumkleid in Weiß liege bei 2.000 Euro, günstigere Outlet-Modelle gibt es demnach ab 490 Euro.

Hecker betont, dass bei der Auswahl der Messestände auf regionale Anbieter Wert gelegt wird: „Wir wollen den heimischen Markt stärken. Wir haben in der Region so tolle Hochzeitsdienstleister, dass wir nicht weit schauen müssen.“

Eine dieser Dienstleister ist das Hotel Schloss Eberstein. Das Haus in Gernsbach stellt sich als „exklusiver Veranstaltungsort für Traumhochzeiten“ vor.

Ob freie Trauung im Rosengarten, edles Fünf-Gänge-Menü oder eine rauschende Party in der eigenen Eventlocation „SURUMU“ in Iffezheim an der Rennbahn, alles ist möglich. Preislich auch.

In diese Kategorie fällt aus das Hotelrestaurant Erbprinz aus Ettlingen, dessen Hotelmanager Jörn Hoffmann die Vorzüge einer Winterhochzeit präsentiert.

Unter den Besuchern ist das Paar Sarah Bierbaums, 33, und Kristian Rottke, 32, aus Gaggenau. In einer Woche werden sie standesamtlich im kleinen Rahmen heiraten und möchten eine größere kirchliche Hochzeit später nachholen.

Hochzeitsmesse in der Badnerhalle in Rastatt dient der Inspiration

Ihr Wunschort wäre der Kurpark in Bad Rotenfels. Beide können sich gut vorstellen, die Planung in die eigenen Hände zu nehmen. Die Hochzeitsmesse nehmen sie als Inspiration und für Anregungen wahr.

Wer über die Finanzen verfügt, kann sich seine Hochzeitsfeier von professionellen Planern gestalten lassen. Marion Hess aus Achern bietet mit ihrem Unternehmen „Einzigartig und Perfekt“ Rundum-Sorglos-Pakete an.

Rundum-Sorglos-Paket umfasst auch Kinderanimation

Die umfassen auch Animation und Betreuung von Kindern. „Der Trend geht in Richtung Vintage-Hochzeit mit Retro-Charme“, so Hess. „Das ist glamouröser Landhaus-Stil im Shabby-Chic, gemixt mit viel Gold- und Naturtönen“.

Das Geschäft mit Hochzeitsplanern scheint gut zu laufen. Etliche Aussteller sind auf der Messe vertreten. Einig sind sich alle bei einem Thema.

Für Wunschtermin ist frühzeitige Planung erforderlich

Wer ein bestimmtes Hochzeitsdatum wünsche, sollte seine Hochzeit frühzeitig planen. Ein Zeitraum von einem Jahr im Voraus sei keine Seltenheit, sondern eher die Regel.

Alexander May arbeitet hauptberuflich als Softwareingenieur, betreibt aber erfolgreich als zweites berufliches Standbein das Unternehmen „Passion-4-Music“.

Als DJ liegt sein Fokus auf dem passenden musikalischen Sound von Hochzeiten. Er hat auch Live-Musik von professionellen Musikern wie Pianisten und Saxofonisten im Portfolio.

Freie Traurednerin und Sängerin ist Sabrina Burkard aus Niederbühl. „Wer nur standesamtlich heiratet, dem fehlt manchmal das Besondere“, sagt sie. Es gebe Brautpaare, die möchten gemeinsam einen Baum pflanzen oder andere Rituale abhalten.

Um einen diesen emotionalen Momenten einen würdigen Rahmen zu geben, hält Burkhard die Traurede und rundet die Zeremonie mit einer Gesangseinlage ab.

Große Vielfalt an Ausstellern

Ob Hochzeitsfotografen wie Stefanie Miller aus Bühl, das Familienunternehmen Juwelier Thüm aus Kehl oder „Natürlich-Floristik“ von Bucher-Seiser aus Wintersdorf, die Vielfalt an Ausstellern ist groß auf der Hochzeitsmesse „Mein schönster Tag“. Für die zahlreichen Besucher gibt es viel zu sehen und viel zu entdecken.