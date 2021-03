Eigentlich sind Kandidatenvorstellungen ein trubelige Angelegenheit. Doch wegen Corona sahen nur 23 Einwohner die Bewerber für die Nachfolge von Reiner Dehmelt in der Schwarzwaldhalle. Der Rest musste auf das Internet ausweichen.

Verlost werden mussten die Plätze am Ende doch nicht: Zwölf Hügelsheimer hatten sich für die Kandidatenvorstellung in der Schwarzwaldhalle angemeldet – 33 hätten Platz gefunden. Gemeinsam mit dem Gemeindewahlausschuss und den Verwaltungsmitarbeitern saßen auf den mit großzügigem Abstand aufgestellten Stühlen am Ende 23 Einwohner.

Hinzu kamen weitere 50 Chatteilnehmer, die den Livestream kommentierten. Sie alle verfolgten die Reden von Kerstin Cee, Ulrike Alex und Alexander Roll. Samuel Speitelsbach hatte sich entschuldigt. Die fielen höchst unterschiedlich aus.

Kerstin Cee will verwalten und gestalten