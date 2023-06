Das Fest: Spargelkönigin Lousia I. und Spargelprinzessin Gesa-Nane I. laden zum Spargelfest am 17. und 18. Juni ein. Festeröffnung ist am Samstag um 15 Uhr mit Fassanstich, Rundgang mit den Ehrengästen und zahlreichen Hoheiten aus nah und fern. Schirmherr ist Landrat Christian Dusch (CDU). Festbetrieb in der Rheinstraße ist am Samstag bis 3 Uhr. Es gibt an beiden Tagen mehrfach Live-Musik, Blasmusik nonstop und eine Samba-Show. Zudem legt DJ Alex auf. Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius. Ab 10 Uhr geht es weiter mit dem Festbetrieb in der Rheinstraße. Am Sonntag stehen auch Tanzaufführungen auf dem Programm. Zudem findet an diesem Tag noch ein Kunsthandwerker-, Floh- und Trödelmarkt statt.

Parken: Die Besucher des Spargelfests können die Parkplätze beim Aldi in der Wagnerstraße nutzen – am Samstag ab 21 Uhr nach Geschäftsschluss, am Sonntag den ganzen Tag, sagt Bürgermeisterin Kerstin Cee. Einige Parkplätze gibt es auch an der Schwarzwaldhalle in der Schwarzwaldstraße. sawe