Aussteller der Iffezheimer Verbrauchermesse „grenzenlos“ sind enttäuscht

Sie sind ein wenig wie große Indoor-Krämermärkte, die Verbrauchermessen. Die etablierteste in der Region ist sicherlich die Karlsruher Offerta. In der Vergangenheit war die Badische Ausstellung in Rastatt ein Publikumsmagnet. Seit Mittwoch lockte nun mit der „familienfreundliche Einkaufs-und Erlebnismesse“ eine neue Verkaufsmesse auf den Iffezheimer Rennplatz. Mit einem für Aussteller und Messemacher enttäuschenden Fazit.

160 Aussteller präsentierten sich bei der Messe „grenzenlos“ in zwei Leichtbauhallen und auf dem Freigelände des Rennplatzes. Vier Themenbereiche umfasste die Messe: Freizeit mit Hobby, Tourismus und Reisen. Schöne Dinge des Lebens stehen für Lifestyle, das Handwerk ist ebenfalls vertreten, und natürlich fehlte der Genuss mit Haushaltshelfern bis hin zu Gaumenfreuden nicht.

Von Balkon-Photovoltaikanlagen und Dachfenstern über die verschiedensten Reinigungsmittel, einem Rutengänger bis hin zu Telekommunikation oder frisch zubereiteter Sesam-Paste konnten sich die zahlenden Gäste beraten lassen oder gleich einkaufen. Die Besucher, die nach Iffezheim kamen, fanden die Messe „grenzenlos“ interessant, manch einer hätte sich ein größeres Angebot gewünscht.

Aussteller werfen Organisator mangelhafte Werbung vor: Dieser widerspricht

Was die Besucher an der Iffezheimer Messe schätzten, war das familiäre Ambiente, so war immer wieder zu hören. Indes, es kamen einfach viel zu wenig Besucher auf den Rennplatz. Die Aussteller waren durchweg enttäuscht über die Resonanz. Als katastrophal oder „unterirdisch“ bilanzierten die Beschicker am Sonntagnachmittag die Messe.

Es gab Aussteller, die Messemacher Dieter Maier vorwarfen, er habe zu wenig Werbung gemacht. Dies weist Maier aufs schärfste zurück. „Bei einem Werbeetat von 50.000 Euro stimmt das einfach nicht. Wir haben in der Tagespresse und in Wochenmagazinen zum Teil sehr große Anzeigen geschaltet, zwischen Achern und Karlsruhe wurde mit 1.200 Plakaten auf die Messe hingewiesen“, stellte der sichtliche frustrierte Dieter Maier fest.

Bis Samstag gerade mal 1.700 Besucher gezählt

Er könne es sich nicht erklären, weshalb so wenige Besucher gekommen sind. Bis Samstag zählte die Messeleitung gerade einmal 1.700 Besucher. Am Sonntag war der Andrang zwar etwas größer, Maier hoffte, es würden 3.000 werden. Mit 9.000 bis 15.000 Besuchern habe er kalkuliert.

Das Trauerspiel muss aufgearbeitet werden. Dieter Maier

Messemacher

Das Wetter sei ideal gewesen, das Rennbahngelände ohnehin eine tolle Location. „Vielleicht waren die beiden Leichtbauhallen zu weit auseinander, ich weiß es nicht“, so Dieter Maier. Das „Trauerspiel muss aufgearbeitet werden“, auch mit dem Hausherren Baden Galopp. Er sei nach wie vor von einer Verbrauchermesse überzeugt. Ob es in zwei Jahren wieder eine Verbraucherausstellung, dann eventuell auf drei Tage verkürzt, geben werde, stehe in den Sternen, so Dieter Maier.