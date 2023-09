160 Aussteller tummeln sich in den mobilen Hallen und auf dem Freigelände. Der Veranstalter geht mit seinem Konzept neue Wege.

Neues Angebot in Iffezheim

Die Iffezheimer Rennbahn hat bekanntlich mehr zu bieten als Galopprennen. Neben Konzerten hat sich das baumbestandene Gelände zwischen Führ-, Absattelring und den Tribünen als geeignetes Messeareal erwiesen. Seit Mittwoch hat die erste Verbrauchermesse ihre Pforten geöffnet.

Wer den Rennplatz betritt, fühlt sich zunächst an die Gartenmesse Diga erinnert. Auf dem Freigelände haben auch Aussteller ihre Stände aufgebaut, die Diga-Besucher bereits kennen. Wer in Richtung des Beachparty-Areals blick, entdeckt eine weiße Leichtbauhalle. Das Pendant dazu – nur viel größer – steht auf dem Parkplatz A. In den beiden mobilen Hallen und auf dem Freigelände tummeln sich insgesamt 160 Aussteller.

Ich habe mich an das Thema herangewagt. Dieter Maier

Chef der SüMa Maier Veranstaltungs GmbH

„Grenzenlos“ nennt Dieter Maier sein jüngstes Projekt. Untertitel „die familienfreundliche Einkaufs- und Erlebnismesse“. „Es ist meine erste Verbrauchermesse. Ich habe mich an das Thema herangewagt“, so der Chef der SüMa Maier Veranstaltungs GmbH. In Zeiten von Online-Handel ist er überzeugt, „dass der persönliche Kontakt unschlagbar ist“.

Die Messe ist in vier Themenbereiche aufgeteilt: Da ist zunächst das weite Feld Freizeit mit Hobby, Tourismus und Reisen. Daneben geht es um Lifestyle, Handwerk und Genuss.

Aussteller äußern besonderen Wunsch

Der Messemacher geht neue Wege: Sind die Aussteller gleicher Themenbereiche bei großen Messen meist dicht zusammengedrängt, so verteilen sich die Anbieter in Iffezheim auf das gesamte Messegelände. „Die Aussteller haben diesen Wunsch geäußert. Wie es ankommt, das werden wir am Sonntag wissen“, blickt Dieter Maier gespannt auf die Publikumsresonanz.

Ein älteres Ehepaar aus Lichtenau jedenfalls lobt schon am Mittwochvormittag die Angebotsbreite von „Grenzenlos“ und die Tatsache, dass die Messe nicht so riesengroß, eher familiär sei. „Grenzenlos“ hat noch bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.