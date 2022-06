Mallorca-Party: Der Ballermann kommt nach Iffezheim

„Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch für euch singen soll“, schreit Ikke Hüftgold in sein Mikrofon. Immer wieder fordert die feiernde Menge den Ballermann-Star zu einer Zugabe auf. Neben seinen bekannten Songs wie „Ich schwanke noch“ oder „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ begeistert der Sänger auch durch neue Kreationen. So dichtete er die berühmte Hymne „You‘ll Never Walk Alone“ kurzerhand in eine Iffezheim-Version um.

„Ich habe Ikke Hüftgold extra auf Instagram geschrieben“ – Julian Herrmann hat einen klaren Favoriten bei den acht Künstlern, die die Menge in Iffezheim anheizten. Der 20-Jährige hat den Ballermann-Star noch nie live gesehen und freut sich, dass er nun endlich die Möglichkeit dazu bekommt.

Neben Ikke Hüftgold traten zahlreiche weitere Mallorca-Stars auf der Iffezheimer Rennbahn auf. Die Besucher, die in Bierkönig-T-Shirts, Fußballtrikots oder Fischerhüten erschienen, konnten sich unter anderem auf die Hits von Isi Glück, Tim Toupet, Honk und vieler weiterer freuen.

„Auf der Rennbahn in Iffezheim herrscht ein gutes Ambiente für ein Festival“, sagt Volker Winkelmann vom Ticket- und Konzertservice Rastatt. Seit einem Kiss-Konzert im Jahr 2019 habe es auf der Rennbahn kein vergleichbares Event mehr gegeben.

Über das ganze Wochenende hinweg finden Open-Air-Veranstaltungen in Iffezheim statt. „Unser Ziel ist es, alle möglichen Zielgruppen anzusprechen“, sagt Winkelmann. Für die Ballermann-Party habe er durchweg positive Rückmeldungen erhalten.

Weite Anreise für das Festival in Iffezheim

Die Besucher nahmen teils weite Strecken auf sich, um dabei sein zu können. „Wir hatten den wohl längsten Anfahrtsweg“, sagt Nadine Fischer. Die Kinzigtälerin ist von den vielen Auftritten begeistert: „Wir freuen uns auf alle. Deswegen sind wir so weit gefahren.“

Sabrina Eichhorn und Joy Schwarz sind extra aus einem anderen Bundesland angereist. Vom Open-Air-Festival auf der Iffezheimer Rennbahn haben sie auf Facebook erfahren: „Es ist unsere erste richtige Malle-Party seit Corona“, sagt Eichhorn. Die beiden Frauen aus dem rheinland-pfälzischen Herxheim bereuen ihren Besuch nicht: „Die Stimmung ist mega“, freut sich Schwarz.

Rückblickend spricht Winkelmann von einer gelungenen Veranstaltung und von einem Anfangserfolg. Der Ticket-und Konzertservice Rastatt habe viel Zeit und Geld investiert, um das Festival auch in den kommenden Jahren stattfinden zu lassen. Es gebe noch einige Unsicherheiten und der Veranstalter müsse verschiedene Faktoren berücksichtigen. Winkelmann ist trotzdem sehr zuversichtlich: „Wir können uns gut vorstellen, das noch einmal zu machen.“

Die Stars auf der Bühne machen den Ballermann-Fans Hoffnung auf eine Rückkehr nach Iffezheim: „Kommt ihr nächstes Jahr wieder?“, fragte Tim Toupet. Auch Ikke Hüftgold rief in die Menge: „Nächstes Jahr will ich mindestens doppelt so viele von euch sehen.“