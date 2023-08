Der Mitarbeiter eines Grillhauses in Iffezheim und ein Gast haben sich am Donnerstag gegenseitig attackiert. Der Kunde war mit seinem Essen unzufrieden.

Die Enttäuschung eines Kunden in einem Grillhaus hat am Donnerstag in Iffezheim zu einem Polizeieinsatz geführt.

Der 37-Jährige soll gegen 20.30 Uhr lautstark über sein Essen geklagt, Beleidigungen losgelassen und sein Geld zurückgefordert haben, teilten die Beamten mit. Daraufhin eskalierte die Situation in der Gastronomie in der Hauptstraße.

Der Mitarbeiter ließ den Angriff des Gastes nicht auf sich sitzen und wehrte sich. Der 37-Jährige habe dann laut Mitteilung zu einem Stuhl gegriffen und im Gefecht einen Blumenkübel zweckentfremdet.

Der Mitarbeiter habe den Gast wiederum mit einem Stock angegriffen. Beide Männer hätten sich zudem mit den Fäusten geschlagen.

Streit führte möglicherweise zu Messerangriff

Ob es während der Auseinandersetzung auch zu einem Messerangriff kam, werde derzeit geprüft. Der Polizeiposten Iffezheim ermittelt in dem Fall.