Schwerer Sturz

Radfahrer bei Sturz in Iffezheim lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Fahrradunfall in der Straße „An der Rennbahn“ in Iffezheim ist am Donnerstagnachmittag ein 54-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Informationen der Polizei stürzte der Mann, als er über eine Skate-Anlage fuhr.