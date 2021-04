Baden Galopp hofft aus „schwarze Null“

Springreiter und Doppel-Olympiasieger plant Reitsportzentrum in Iffezheim

Baden Galopp, neuer Betreiber der Iffezheimer Rennbahn, will das sportliche Niveau halten und dafür sorgen, dass das Hippodrom die Nummer eins in Deutschland bleibt. Unterdessen wurde bekannt, dass der Springreiter und Doppel-Olympiasieger Uli Kirchhoff ein Reitsportzentrum im Renndorf bauen will.