Täter nach mehreren Einbrüchen in Iffezheim festgenommen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ereigneten sich mehrere Einbrüche in und um Iffezheim. Drei Täter konnte die Polizei festnehmen.

Der erste Einbruch ereignete sich gegen 0.30 Uhr, teilte die Polizei mit. Die Täter hebelten die Tür einer Firma in der Straße „Am Hecklehamm“ in Hügelsheim auf und öffneten im Inneren sämtliche Schränke. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Kurze Zeit später verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Vereinsheim auf Höhe Kreuzung L 79 und B 500 in Iffezheim. Dort flüchteten die Täter, bevor die Polizei eintraf.

Gegen 2.30 Uhr meldete ein Zeuge einen Einbruch in einer Firma in der Straße „Nordring“ in Iffezheim. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Diebe zu Fuß. Ein Polizeihubschrauber konnte die drei Täter im Alter von 22, 24 und 28 Jahren ausfindig machen. Die drei Einbrecher wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt noch, ob ein Tatzusammenhang mit den vorherigen Einbrüchen besteht.