Unfall in Iffezheim

Reisebus und Auto kollidieren in Iffezheim: Schaltete die Ampel nicht richtig?

In den frühen Morgenstunden des Ostersamstags ereignete sich in Iffezheim ein Unfall zwischen einem Reisebus und einem Auto. Ersten Ermittlungen zufolge hatten beide Fahrzeuge Grünlicht, als sie in den Kreuzungsbereich einfuhren.