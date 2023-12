Feines Kunsthandwerk

In der Ottersdorfer „Glasschmiede“ ist immer ein klein wenig Vorsicht geboten

Wer in Matthias Ullrichs Werkstatt schaut, der sieht: Hier wird mit viel Herzblut gearbeitet. Der Glaskünstler bringt in seinem Atelier in der Friedhofstraße in Ottersdorf sein Handwerk auch gern Laien näher.