Buden auf drei Plätzen

Weihnachtsmarkt in Karlsruhe ist eröffnet – einige können es kaum abwarten

Punkt 11 Uhr ist am Dienstag der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe gestartet. Und an einem Glühweinstand wird auch mit dem Stundenschlag gleich angestoßen.