In Rastatt herrscht Chaos: So erleben Bahnreisende in Mittelbaden den Streik

Die Menschen stehen dicht gedrängt. Schulter an Schulter warten die Reisenden im Rastatter Bahnhof auf die Stadtbahn. Der Bahnsteig zwischen den Gleisen 5 und 6 ist viel zu schmal. Abstand hält niemand ein. Als die Bahn nach Bondorf einfährt, herrscht Chaos.

„Die stehen da wie Pelikane“, sagt Miroslav Tatomir, der abseits in der Sonne sitzt. Schweißperlen laufen ihm über sein Gesicht. Er will von Offenburg nach Stuttgart. „Eigentlich wollte ich noch in Rheinstetten wen besuchen, aber das kann ich vergessen“, sagt er. Tatomir ist schon seit zwei Stunden unterwegs.

Im Umkreis von 130 Kilometer gibt es keinen Mietwagen mehr. Miroslav Tatomir, Fahrgast