Neubeginn in neuer Funktion

Vor allem zu Zeiten der Corona-Krise hatte Jessica Schuldt im Rastatter Landratsamt alle Hände voll zu tun. Nach vier Jahren bei der Kreisbehörde wechselte die gebürtige Bruchsalerin zum 1. April 2021 an die Schulverwaltung des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP).

Zum 1. August dieses Jahres kehrte die heute 38-Jährige als Leiterin des Amtes für Kommunales, Rechnungsprüfung und Recht ans Landratsamt zurück.

Schuldt ist Chefin der obersten Dienstbehörde der Bürgermeister

Beim Pressegespräch am Montag berichtete die Amtsleiterin, was sie in ihrem neuen, „sehr breit gefächerten Aufgabenfeld“ erwartet. „Da wäre etwa die Organisation der Wahlen“, sagt sie.

Das Amt sei oberste Dienstbehörde der Bürgermeister und habe die Aufsicht über die Kommunen, mit Ausnahme der Großen Kreisstädte.

Ich besuche alle Bürgermeister, um Hallo zu sagen. Jessica Schuldt

Amtsleiterin

„Wir prüfen die Jahresabschlüsse der kleinen Kreisgemeinden.“ Zudem kümmere sich das Amt um alle rechtlichen Belange. Dazu gehöre die umfassende Rechtsberatung aller Ämter im Haus und die Prozessvertretung.

Was sind oder waren ihre ersten Schritte? Schuldt: „Ich besuche alle Bürgermeister, um Hallo zu sagen, mich mit ihnen über aktuelle Entwicklungen im Ort auszutauschen oder sie kennenzulernen.“

Schuldt ist beim Landratsamt Rastatt keine Unbekannte

Ihre neue Stelle beschreibt sie als „sehr attraktiv“. Die Arbeit mache ihr Spaß. Sie habe nette Kollegen. Außerdem dürfe sie in Rastatt arbeiten, „wo ich auch wohne“. Bereits im April 2017 hatte Schuldt schon einmal eine Tätigkeit beim Landratsamt aufgenommen. Und zwar als Justiziarin.

Einige Monate später war sie bereits Leiterin des Amtes für Migration, Integration und Recht. Als solche kümmerte sich die Juristin in den ersten Jahren auch um die Flüchtlingsunterbringung in den Zeiten nach dem großen Zustrom.

Pandemie-Zeit fordert die Juristin stark

Als dann 2020 die Corona-Krise begann, war sie mit der Pandemie-Bewältigung beschäftigt und maßgeblich für die Umsetzung der Maßnahmen im Kreis zuständig. „Das war angesichts der immer neuen Verordnungen, Regeln und Vorschriften nicht einfach“, erinnert sie sich.

Immer zum Wochenende hin, teils auch am Wochenende selbst seien die neuen Verordnungen des Innenministeriums gekommen, die es umzusetzen galt. „Daran hat sich bei meiner Arbeit in der Schulverwaltung nicht viel geändert, denn bei den Verordnungen des Kultusministeriums war es genauso.“

Ihr Wechsel zum RP lag nicht an stressigem Berufsalltag

Beim RP habe Schuldt komplett neue Aufgaben ohne vorherige Berührungspunkte gehabt. „Ich war dort bis Ende Juli als Schulreferentin schwerpunktmäßig für die Privatschulen im nördlichen Regierungsbezirk, teils auch für die öffentlichen Gemeinschaftsschulen zuständig. Ein weiterer Bereich war die Amtshaftung im Schulbereich.“

Dass sie 2021 das Landratsamt verließ, lag ihren Angaben zufolge nicht am stressigen Berufsalltag in Pandemiezeiten. „Für Landesbeamten ist es vielmehr üblich, dass sie nach drei, vier Jahren die Stelle wechseln, um Erfahrungen in anderen Verwaltungsbereichen zu sammeln“, erklärt sie.

Die neue Amtsleiterin ist in ihrer Freizeit gerne aktiv

„Im Anschluss ans Regierungspräsidium hätte es durchaus auch das Innenministerium sein können. Aber es hat sich anders ergeben und ich bin froh darüber“, unterstreicht die Amtsleiterin.

In ihrer Freizeit ist sie gerne sportlich aktiv, fährt Rennrad, wandert durch den Schwarzwald oder engagiert sich im Vorstand des Boule-Clubs Rastatt.